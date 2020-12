VIDEO Sri Lanka: Mii de persoane au fost evacuate din calea ciclonului Burevi Sri Lanka a dispus evacuarea a 75.000 de persoane din locuinte situate pe coasta de est a tarii, unde se prognozeaza ca va lovi miercuri seara ciclonul tropical Burevi, insotit de viteze ale vantului de 90 km/h, relateaza Reuters. Ciclonul ar putea afecta cladirile din zonele costiere si liniile de inalta tensiune si exista riscul de a se forma viituri, a anuntat serviciul pentru gestionarea situatiilor de urgenta din insula, care a sfatuit locuitorii aflati in apropiere de traiectoria furtunii sa ramana in spatii inchise. Foto: (c) CHAMILA KARUNARATHNE / EPA "Pana in aceasta seara sau noapte,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sri Lanka a dispus evacuarea a 75.000 de persoane din locuinte situate pe coasta de est a tarii, unde se prognozeaza ca va lovi miercuri seara ciclonul tropical Burevi, insotit de viteze ale vantului de 90 km/h, relateaza Reuters, citat de agerpres.ro.

- Autoritatile indiene au evacuat mii de persoane in timp ce puternicul ciclon Nivar traversa Golful Bengal indreptandu-se miercuri catre coasta de sud-est a tarii, relateaza dpa, potrivit AGERPRES. Ciclonul Nivar urmeaza sa atinga uscatul intre Mamallapuram, in statul Tamil Nadu, si teritoriul…

- Autoritatile indiene au evacuat mii de persoane in timp ce puternicul ciclon Nivar traversa Golful Bengal indreptandu-se miercuri catre coasta de sud-est a tarii, relateaza dpa. Ciclonul Nivar urmeaza sa atinga uscatul intre Mamallapuram, in statul Tamil Nadu, si teritoriul federal Puducherry…

- Autoritatile filipineze au ordonat mai multor mii de rezidenti ai comunitatilor de pe coastele estice sa isi paraseasca locuintele inaintea sosirii taifunului Vamco miercuri, la doar cateva saptamani dupa ce tara s-a confruntat cu cel mai puternic ciclon din acest an, informeaza Reuters. Insotit de…

- Zeci de mii de persoane au fost evacuate sambata in Cuba inainte de sosirea furtunii tropicale Eta, care va atinge uscatul in cursul zilei de duminica pe coasta central-sudica a acestei insule din Marea Caraibilor, unde va genera ploi torentiale si inundatii, dupa ce a ucis mai multe zeci de oameni…

- Doua incendii de vegetatie, alimentate de rafale violente de vant si seceta din regiune, au izbucnit in regiunea orasului Los Angeles, iar aproximativ 90.000 de persoane au fost evacuate in comitatul Orange, unde au ars cateva sute de hectare, in contextul in care California se afla in alerta cod rosiu…

- Circa o jumatate de milion de persoane din Oregon au fost evacuate in timp ce zeci de incendii extreme, alimentate de vant, au mistuit vineri Coasta de Vest a Statelor Unite, distrugand sute de locuinte si provocand moartea a cel putin 16 persoane, au anuntat autoritatile, transmite

- Circa o jumatate de milion de persoane din Oregon au fost evacuate in timp ce zeci de incendii extreme, alimentate de vant, au mistuit vineri Coasta de Vest a Statelor Unite, distrugand sute de locuinte si provocand moartea a cel putin 16 persoane, au anuntat autoritatile, citate de Reuters.…