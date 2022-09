VIDEO: Spectacol pentru Charles – „Dumnezeu să-l salveze pe Rege!” Regele Charles a fost proclamat oficial ca noul monarh al Marii Britanii in cadrul unei ceremonii la Palatul St James, urmata de salve de tun. Proclamația a fost citita in public și in celelalte capitale ale Regatului Unit – Edinburgh in Scoția, Belfast in Irlanda de Nord și Cardiff in Țara Galilor -, dar și in alte locații. Decesul Reginei Elisabeta, in varsta de 96 de ani, joi (8 septembrie), dupa 70 de ani pe tron, a declanșat planurile de lunga durata și foarte bine coregrafiate pentru zilele de doliu național și funeraliile de stat care vor avea loc peste o saptamana. Charles, in varsta de… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

