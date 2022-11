Stiri pe aceeasi tema

- O bucata de ciment s-a desprins, joi, de sub scarile de acces pe peron, in stația de metrou Piața Victoriei. Mai mulți calatori au fost raniți. Incidentul s-a petrecut pe magistrala M1, Republica – Dristor, potrivit romaniatv.net. Piatra s-ar fi desprins de sub scarile de acces și a lovit mai mulți…

- Moldova a declarat ca trei rachete de croaziera lansate de Rusia asupra Ucrainei au traversat luni spațiul aerian moldovenesc și ca l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a da explicații, transmite Reuters. ”Trei rachete de croaziera lansate in aceasta dimineața asupra Ucrainei de pe nave rusești in…

- Doua avioane de acrobație s-au ciocnit in aer și s-au prabușit, in apropierea aerodromului din Gera, landul german Turingia.Accidentul a avut loc sambata, potrivit Bild. Momentul impactului, care a avut loc in timp de cele doua avioane executau mai multe manevre de acrobație, a fost surprins intr-o…

- 50 de milioane de italieni sunt chemați duminica la urne pentru a alege guvernul și premierul care ii va succeda lui Mario Draghi. Sondajele arata ca țara va avea prima femeie prim-ministru, Giorgia Meloni, lidera formatiunii Fratii Italiei, de extrema dreapta. Conform sondajelor, cu Giorgia Meloni…

- O tanara a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de un tramvai pe Șoseaua Pantelimon din București. Vatmanul a claxonat, insa tanara nu a reacționat, avand caștile la urechi. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 22:00. Tanara de 25 de ani a vrut sa treaca strada, dar nu s-a mai uitat si…

- Locuitorilor din peninsula ocupata de ruși li s-a aratat un videoclip ce le-a amintit ca Crimeea aparține Ucrainei, cadou pentru Ziua Drapelului de Stat al Federației Ruse. Hackerii ucraineni au spart serverele televiziunii din Crimeea postand un videoclip patriotic. Incidentul a fost raportat pe Twitter…

- Rusia a fost zguduita de o alta explozie in interiorul granițelor sale. Incidentul s-a petrecut sambata dimineața, intr-un depozit din apropierea aeroportului din Soci. Potrivit imaginilor postate pe diferite canale de pe Twitter, o nor negru de fum s-a ridicat in apropierea aeroportului. Mersul avioanelor…

