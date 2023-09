Stiri pe aceeasi tema

- „Video Art Garden”, un proiect al asociației Copia Originala dedicat artei video, proiecțiilor de filme și performance-ului, se va desfașura, timp de patru zile, in gradina Cazarmei U. Intre 14 și 17 septembrie, in fiecare zi de la ora 18:00, programul va incepe cu o serie de dezbateri publice alaturi…

- Vineri, 18 august, de la ora 18.30, sunteți așteptați in Cazarma U din Piața Maraști sa luați loc la masa la care sculptura marelui Constantin Brancuși se va oferi ascultatorilor in poveștile Laurei West. Aceasta este profesor Fulbright la Universitatea de Vest din Timișoara și va fi gazda unei calatorii…

- Luni, 7 august 2023, Digital Culture Space – parte a Spotlight Heritage Timișoara din Cazarma U – iși inchide porțile. Ultimele acorduri ale simfoniei dintre arta și tehnologie se scriu in acest weekend, cand toți cei care mai doresc sa exploreze poveștile Timișoarei, cultura și istoria orașului, ghidați…

- In 3 august, de sarbatoarea orașului, și la Cazarma U va avea loc un eveniment dedicat acestei zile, in cadrul proiectului „dupa SCULPTURA/SCULPTURA dupa”, prin care se dorește crearea unei legaturi intre trecut și prezent. Marșuri militare vor rasuna de la ora 16.00 intre sculpturile și instalațiile…

- Melomanii timișoreni sunt invitați la un concert special care iii va fi dedicat fostului viceprimar al Timișoarei, Adrian Orza, evenimentul avand loc in ziua in care regretatul politician și iubitor de muzica va fi declarat Cetațean de Onoare al orașului Timișoara, post – mortem. Concertul va avea loc…

- O reprezentație deosebita va avea loc duminica seara la Cazarma U. „Patrimoniul sub reflectoare - un salt in libertate" este un spectacol de dans și teatru, care aduce in prim-plan povești captivante ale Timișoarei și ale cartierului Giroc.

- Mai mulți artiști ucraineni care au fost invitați sa participe la proiectul „dupa SCULPTURA/SCULPTURA dupa” vor fi protagoniștii unui performance care va avea loc vineri, 30 iunie, de la ora 19:00 și duminica, 2 iulie, de la aceeași ora, in spațiul expozițional de la parterul Cazarmei U, unde artistele…

- Administrația municipala din Suceava a stabilit un set de reguli aplicabile in incinta ștrandului din cartierul Ițcani, a caror incalcare va fi sancționata cu amenzi intre 500 și 1500 de lei, dupa aprobarea in ședința din aceasta saptamana a Consiliului Local.Pe langa normele de igiena sanitara ...