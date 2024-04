Nicolae Robu: „Vom revitaliza Centrul Istoric” (P)

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu, candidatul la Primaria Timișoara din partea Alianței PSD-PNL, iși propune revitalizarea centrului istoric al orașului, pentru valorificarea mai buna a transformarii la care el a fost supus de Administrația Robu in anii 2013-2015. „Centrul istoric al Timișoarei este inima orașului nostru,…

- Nicolae Robu, candidatul Alianței PSD-PNL la Primaria Timișoara, și-a prezentat primele trei proiecte: reducerea taxelor locale, modernizarea transportului public și stimularea economiei locale. In ceea ce privește partea fiscala, Robu a subliniat importanța reducerii taxelor și impozitelor locale.…

- Biroul Politic National al Partidului Național Liberal a decis marti, 26 martie, revocarea lui Alin Nica din functia de presedinte al PNL Timis, potrivit unor surse din partid citate de Agerpres și G4Media.ro.Decizia a fost luata cu 60 de voturi "pentru", 4 voturi "impotriva", 3 voturi fiind anulate.Vasile…

- Coaliția de guvernare a ajuns la un acord de principiu sa susțina candidați comuni pentru funcțiile de primar al municipiului Timișoara și președinte al Consiliului Județean Timiș, conform unor surse din coaliție. Candidatul la primaria reședinței de județ ar urma sa fie de la PNL, in timp ce PSD…

- Ghilotina Primariei Timișoara trece din nou in acțiune pe strazile Timișoarei. Municipalitatea continua acțiunea de taiere a cablurilor aeriene de comunicații de pe stalpi. De aceasta data acțiunea se muta in Calea Torontalului. Acțiunea este programata sa inceapa in seara zilei de 12 martie. Primaria…

- Primaria Timișoara a bifat și necesara dezbatere publica ceruta de lege pe tema bugetului orașului, inainte ca proiectul sa ajunga la votul consilierilor locali. Așadar, luni, la sediul municipalitații, a avut loc clasica intalnire publica in care s-a discutat despre cum se fac și se cheltuie banii…

- Primaria Timișoara a autorizat un protest al fermierilor in centrul Timișoarei. Tractoarele pot ajunge pana in parcarea de la Modex, lipita de Piața Victoriei. Protestul este aprobat in perioada 18-24 ianuarie 2024.