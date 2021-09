Stiri pe aceeasi tema

- Mijloacele aeriene si-au reluat activitatea pentru a stinge incendiul de padure din muntii Sierra Bermeja (Malaga) -sudul Spaniei - de la primele ore ale diminetii de luni, dupa o noapte intensa pe toate fronturile in care efectivele au operat in conditii mai bune in perimetrul in care au fost mistuite…

- Cei aproape 300 de pompieri care intervin pe teren sunt ajutati de 29 de avioane care arunca din aer cantitati mari de apa deasupra zonei cuprinse de flacari, relateaza Reuters .Aproape 1.000 de persoane au fost evacuate din locuintele lor ca masura de precautie, in principal in municipalitatea Estepona,…

- Mii de hectare impadurite, mistuite de flacari in Spania. Un pompier de 44 de ani a murit la datorie, in incendiul violent. Sute de persoane au fost evacuate in sudul Spaniei din cauza unui incendiu de vegetatie, au declarat autoritațile regionale. De miercuri seara, echipajele de pompieri intervin…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Andaluzia, ca este un incendiu activ de vegetatie forestiera in provincia Malaga, in orasele Jubrique, Genaguacil, Estepona si Benahavis. Incendiul…

- Un incendiu devastator a cuprins sudul Spaniei și este greu de controlat. Aproape 1.000 de oameni au fost evacuați din zona stațiunii Estepona, iar mai multe drumuri, inclusiv o porțiune a autostrazii AP-7, au fost inchise din cauza flacarilor. Un pompier a murit in timpul intervențiilor dificile, scrie…

- Un pompier a murit joi in timp ce lupta alaturi de colegii sai pentru a stinge un incendiu de padure in sudul Spaniei, unde aproape o mie de persoane au fost evacuate si o importanta axa rutiera a fost inchisa, au anuntat autoritatile spaniole, citate de AFP. Pompierul in varsta de 44…

- Incendiul care a devastat incepand de vineri peste 400 de hectare de padure intr-un parc natural de pe coasta Cataloniei, in apropiere de granita cu Franta, este ''stabilizat'', au anuntat duminica pompierii catalani, relateaza AFP. "In cursul noptii (de sambata spre duminica) am reusit…