Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a lovit la sud-vest de provincia indoneziana Aceh de pe insula Sumatra, marti, la o adancime de 20,3 kilometri, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters. Agentia indoneziana de meteorologie si geofizica a indicat pe Twitter ca seismul a avut…

- Incidentul, produs la biserica Santa Coloma din orasul catalan Centelles, a avut loc in timpul unui spectacol pirotehnic. Cauza exacta a exploziei este pe moment neclara. Noua raniti au fost transportati la spital, trei dintre acestia aflandu-se in stare critica din cauza arsurilor grave,…

- Un tribunal spaniol l-a suspendat joi din orice functie publica pentru o perioada de 18 luni pe presedintele regiunii Catalonia, separatistul Quim Torra, pentru refuzul de a pune in executare un ordin al autoritatii electorale, transmit AFP si Reuters, citand un comunicat al justitiei. …

- Partidul Muncitorilor Socialisti (PSOE) de guvernamant din Spania a obtinut cele mai multe voturi la alegerile generale desfasurate duminica in Spania, dar departe de a avea o majoritate intr-un parlament care se prefigureaza chiar mai fragmentat, cu mai multi deputati de extrema dreapta Partidul…

- Mii de susținatori ai independenței catalane s-au adunat sambata la Barcelona pentru concerte și mitinguri, fluturand steagurile separatiste și scandand „libertatea prizonierilor politici”, unii dintre ei confruntandu-se cu poliția, cu o zi inainte de alegerile din Spania, potrivit Reuters, scrie…

- Noi violențe in centrul orasului Barcelona. Politisti spanioli cu scuturi si arme au intervenit in forta, sambata seara, pentru a-i dispersa pe protestatarii catalani separatisti adunati in fata sediului politiei din centrul Barcelonei, informeaza Agerpres, citand Reuters. In inregistrarile video se…

- Catalonia ar trebui sa organizeze un nou referendum pentru independența fața de Spania in urmatorii doi ani, a declarat șeful guvernului regional, joi, intr-o noua provocare lansata Madridului in urma protestelor pro-separatiste din ultimele zile, potrivit Reuters.Șeful guvernului regional…

- Al treilea mandat de arestare european emis pe numele lui Carles Puigdemont a ajuns in Belgia, țara lui de exil. Acesta nu poate fi inca aplicat, pentru ca nu a fost redactat potrivit legii belgiene. Curtea Suprema din Spania cere arestarea acestuia pentru tentativa de secesiune a Cataloniei. Mandatul…