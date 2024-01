Unul dintre liderul fermierilor, Danut Andrus a afirmat sambata, dupa intalnirea avuta cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ca mai multe solicitari au fost acceptate, printre care si amanarea ratelor, explicand ca este vorba despre o Ordonanta de Urgenta care se afla la avizare si despre care a primit promisiuni ca va fi aprobata in urmatoarea […] The post VIDEO. Solicitarile fermierilor, acceptate de ministerul Agriculturii. De ce continua protestele. Circulație ingreunata și vami blocate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .