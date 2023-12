Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment rutier care ar fi urmat unei șicanari in trafic s-a petrecut in dimineața zilei de 30 decembrie 2023, in municipiul Slatina. Un barbat care ar fi vrut sa-i ceara socoteala unui alt șofer a fost lovit cu mașina.

- Ieri, 24 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Bistrița au fost sesizați cu privire la faptul ca un pieton a fost accidentat de un vehicul care ulterior a parasit locul producerii evenimentului. In urma primelor investigații efectuate de polițiștii a reieșit faptul ca un barbat de 38…

- Un barbat din judetul Bistrita-Nasaud este cercetat pentru infractiunile de tentativa la omor si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce, beat fiind, a lovit intentionat cu autoturismul un pieton. Imediat dupa accident, soferul a plecat de la locul faptei, fiind depistat in trafic de…

- Crița de beat, un barbat din Ocna Mureș s-a urcat la volan și a lovit o mașina parcata: Șoferul a avut o alcoolemie record Crița de beat, un barbat din Ocna Mureș s-a urcat la volan și a lovit o mașina parcata: Șoferul a avut o alcoolemie record La data de 21 decembrie 2023, in jurul orei 19.00, polițiștii…

- Un tanar de 22 de ani este cercetat de procurorii din Arad pentru tentativa de omor, dupa ce a intrat, in mod intentionat, cu autoturismul pe trotuar si a lovit in plin un biciclist, pe care l-a lasat inconstient, ulterior parasind locul faptei. Soferul a facut gestul din razbunare, dupa ce a avut un…

- Incident grav in județul Bihor, langa vama Borș II. Dupa o cearta intre doi șoferi de TIR, unul dintre ei l-a lovit intenționat cu autovehiculul pe celalalt, care intre timp coborase din cabina.

- Un pieton a fost accidentat in cursul zilei de duminica, 28 Octombrie 2023, pe strada Exercitiu din municipiul Pitesti.Potrivit IPJ Arges, din verificarile preliminare, efectuate de politistii Biroului Rutier Pitesti s a stabilit ca, un barbat, de 26 de ani, din Vedea, care conducea un autoturism pe…

- Un tanar de 23 de ani a fost lovit cu o ranga in cap de catre un alt șofer, in urma unui scandal in trafic. Totul ar fi pornit de la o discuție aprinsa avuta de parinții victimei cu agresorul. Intr-un moment de furie, șoferul a luat ranga, a spart geamul mașinii in care se aflau tanarul și parinții…