VIDEO: Sistemul RO-ALERT, lansat! Iată ce mesaj va apărea pe telefon Portalul ro-alert.ro, dedicat sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta, a fost lansat sambata. Autoritatile sfatuiesc toti romanii sa-si configureze telefoanele pentru a primi mesaje de avertizare cu privire la fenomene meteo extreme, inundatii sau chiar la un atac terorist. De luni, reprezentanții IGSU vor face teste la nivel national. „Rugam oamenii sa intre sa iși configureze telefoanele sa primeasca mesajele și sa ințeleaga cum funcționeaza acest sistem. Nu accesam datele personale. Cand ai activat telefonul pentru a primi mesajele, ele sunt… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

