- Simona Halep va participa la primul turneu din Miami, dupa un an si jumatate de suspendare. Halep a primit un wild card la turneul american, dupa ce TAS i-a redus suspendarea de patru ani la noua luni. Halep nu a mai jucat din august 2022, cind a fost eliminata in primul tur la US Open. “Nu stiu ce…

- Dupa o pauza de un an și jumatate, Simona Halep va reveni pe terenurile de tenis, fosta lidera mondiala plecand luni dimineața spre Miami. Sportiva nu a mai jucat un meci oficial din august 2022, iar acum iși va face debutul la turneul de categorie WTA 1000 din Florida (17-31 martie).

- Halep, lecție predata Serenei Williams! La finalul lunii octombrie a anului 2022, Simona Halep (32 de ani) a fost depistata pozitiv la un test anti-doping și a primit o suspendare de 4 ani din partea ITIA. La acea vreme, Serena Williams a reacționat. Fosta rivala a sportivei din Romania a insinuat ca…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, joi dimineata, pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea de la Dubai unde se antreneaza, ca va face totul pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris si ar dori sa joace la turneul de la Miami, programat intre 19 si 31 martie, insa o decizie va lua…

- Campioana la gimnastica, Monica Roșu, s-a retras in urma cu ceva timp din sportul de performanța și a devenit mamica unei fetițe, pe nume Alya. Fosta gimnasta a cucerit aurul la Olimpiada și la Campionatele Europene in 2004, iar in urma unor problemele la coloana vertebrala, medicii i-au interzis sa…

- In așteptarea verdicului de la TAS pentru o reducere a suspendarii de patru ani primita in cazul de dopaj, Simona Halep a dat in judecata firma candiana care a produs suplimentul contaminat și cere daune uriașe.Fosta lidera mondiala a dat in judecata compania canadiana care a produs suplimentul nutritiv…

