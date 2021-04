VIDEO Sicilia: Spaţiul aerian din jurul vulcanului Etna, închis temporar după o nouă erupţie O noua eruptie a vulcanului Etna, care a expulzat o coloana de cenusa la o inaltime de 9 km, a determinat inchiderea temporara a spatiului aerian din jurul vulcanului, astfel incat zborurile au fost deviate spre aeroportul din Palermo, capitala Siciliei (sudul Italiei), au informat joi autoritatile citate de EFE. "Compania care gestioneaza aeroportul din Catania a informat ca in urma activitatii eruptive a Etna, spatiul aerian este deocamdata inchis traficului. Prin urmare niciun zbor nu poate sa aterizeze sau sa decoleze", se arata pe site-ul aeroportului. Institutul National de Geofizica si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

