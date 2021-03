Stiri pe aceeasi tema

- Starul pop Sia si-a lansat primul film in calitate de regizoare, "Music", o comedie muzicala care a aparut luni pe diferite platforme si poate fi vizionata la cerere. Anul trecut, activistii pentru drepturilor persoanelor cu tulburari de spectru autist au cerut cantaretei Sia sa anuleze lansarea…

- Justin Bieber și-a lansat vineri dimineața un nou album. „Justice” este cea de-a 6-a producție de studio și conține 16 piese. Artistul canadian l-a pregatit in timpul pandemiei si vine cu el la un an dupa LP-ul „Changes„. ”Omenirea are nevoie de vindecare dar si de dreptate, in aceste vremuri”, spune…

- Vedeta internationala Sia, cantareata si autoare a numeroase succese precum "Chandelier", "The Greatest" sau "Cheap Thrills", si-a facut debutul ca regizor cu "Music", un film muzical care va avea premiera vineri 26 februarie pe diferite platforme, relateaza EFE, informeaza Agerpres. Avandu-i…

- „Mama, pot!” este cadoul muzical pe care Emy Alupei l-a pregatit de ziua ei pentru fani. Cu o poveste sensibila, „Mama, pot!” este o piesa ce dezvaluie cat de important este sa ții capul sus, sa fii ambițios și sa te inconjori doar de oameni de incredere, care iți valorifica corect adevaratul potențial.…

- Filmarile pentru cel de-al treilea film din franciza „Fantastic Beasts” au fost suspendate dupa ce un membru al echipei de productie a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Filmarile pentru „Fantastic Beasts 3” au inceput in septembrie la studioul detinut de Warner Bros. in Leavesden, o zona rezidentiala…

- Filmarile pentru sezonul 6 al serialului Peaky Blinders s-au reluat zilele trecute, dupa ce au fost intrerupte de pandemia de coronavirus. Creatorul serialului, Steven Knight, a declarat faptul ca serialul, deși se va incheia cu sezonul 6, va avea parte de o continuare. Acesta se gandește sa realizeze…

- Samsung a lansat joi noua serie Galaxy S21, dar in cutie nu se gasesc nici caștile și nici incarcatorul. Ar fi primul model high-end la care coreeni aleg sa aplice strategia asta, potrivit hotnews.ro. Compania spune ca oamenii au incarcatoare mai vechi pe care sa le foloseasca, astfel ca nu mai este…

- „Chemtrails Over The Country Club” va fi al șaptelea material discografic lansat de Lana Del Rey. Primul single extras de pe album – „Chemtrails Over The Country Club”, este compus de Lana și Jack Antonoff și are un videoclip regizat de BRTHR. Albumul „Chemtrails Over The Country Club” va fi lansat…