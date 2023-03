Stiri pe aceeasi tema

- Pe Ionuț Durac l-am intalnit la Targul Marțișorului organizat in Piața Unirii din Focșani. Imbracat in costum popular, tanarul cioplea o lingura de lemn cu multa precizie și concentrare. Am indraznit sa-l opresc din lucru pentru a sta puțin de vorba. Originar din Marașești, Ionuț Durac se mandrește…

- La finele saptamanii trecute s-a desfașurat la Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu” din Focșani activitatea „Primul pas catre schimbare – constientizarea”. Așa cum a transmis profesorul consilier școlar Tatiana Duța, saptamana trecuta, la unitatea școlara a avut loc Programul National „Scoala Altfel”,…

- Directorul cursei, Ilie Roșu, a trimis spre publicare un Comunicat referitor la desfașurarea Maratonului Micii Uniri, și despre organizarea caruia Monitorul de Vrancea a scris pe larg in numarul din 24 Ianuarie. Redam din Comunicat: ”Startul a fost dat din Piața Unirii la ora 07:30. Inainte de start,…

- Exces de zel din partea ofițerilor de la Serviciul de Paza și Protecție (SPP). Intregul perimetru al Pieței Unirii, respectiv de la palatul administrativ, parc, biserica, intreaga piața, pana la Hotelul Unirii a fost blocata de jandarmi și SPP cu garduri metalice. Asta cu peste 6 ore inainte de sosirea…

- Vrancenii sunt invitați sa participe astazi la manifestarile dedicate implinirii a 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane. La manifestarile care vor avea loc in Piața Unirii din Focșani, cu incepere de la ora 16.00, vor fi prezenți premierul Nicolae Ciuca, alaturi de presedintele Camerei Deputatilor,…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 03-01-2023 ora 9 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 03-01-2023 ora 10:00 pana la : 03-01-2023 ora 12:00 In zona joasa a județului Vrancea , respectiv zona localitaților: Focșani, Adjud, Marașești, Panciu, Vulturu, Odobești,…

- Mii de focșaneni au petrecut noaptea dintre ani in Piața Unirii. Au cantat și au dansat alaturi de Ștefan Banica Jr., care a facut un spectacol de zile mari. Artistul i-a incantat pe focșaneni atat cu melodiile noi cat și cu cele devenite deja șlagare. Tradițiile au ajuns pe scena din Focșani aduse…