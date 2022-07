Stiri pe aceeasi tema

- Verificați instalațiile electrice! Pagube majore in urma unui scurtcircuit electric la o gospodarie din Dumbraveni Un incendiu de proporții, izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric, a afectat azi-noapte o gospodarie din satul Dragosloveni, comuna Dumbraveni. Evenimentul a fost anunțat prin apel…

- Un tractor s-a rasturnat astazi la Odobești dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism. Evenimenul s-a produs pe strada Nicolae Ionița. La fața locului s-au deplasat echipaje de la poliție, ambulanța și pompieri. Polițiștii vranceni au transmis ca este vorba despre o tamponare intre un tractor și…

- Un tractor cu remorca incarcata cu cereale s-a rasturnat, in urma cu puțin timp, pe DN2 E 85, la Obrejița, in dreptul Popasului Tamboiești. Potrivit martorilor, remorca rasturnata pe partea carosabila a ocupat sensul de mers dinspre Focșani spre Buzau și nu ar exista persoane ranite in urma evenimentului…

- In urma furtunii din aceasta seara, pompierii vranceni au fost solicitați sa intervina in mai multe zone din județ. Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit pe str. Mare a Unirii (zona Piața Moldovei) pentru indepartarea unui arbore, doborat de vijelie, ca urmare a manifestarii…

- In urma cu puțin timp, un incendiu a cuprins un teren cultivat cu grau, in zona comunei Camoineanca. Focul s-a extins pe o aupeafața de 10 ha, potrivit ISU Vrancea. „Incendiu lan de grau, pe raza UAT Campineanca. Ard circa 10 ha. La fața locului acționeaza 2 echipaje cu 2 autospeciale de stingere cu…

- Noaptea Europeana a Muzeelor in Vrancea va incepe, sambata, 14 mai, cu evenimentul „Muzee pe bicicleta”. Tura ciclista va fi organizata pe traseul Focșani-Carligele – Muzeul Memorial „Al. Vlahuța” din Dragosloveni, cu plecare de la ora 10.00. Evenimentul este organizat de echipa „Mausolee pe bicicleta”,…

- Intervenție in comuna Campineanca pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit astazi, in jurul orei 07:50, in comuna Campineanca, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Forțele de intervenție au…