- Liceul de Arta “Gheorghe Tattarescu” organizeaza pe 22 Decembrie, concertul tradițional de Craciun la Sala Balada, incepand cu ora 17.00. Evenimentul este organizat de elevii claselor de Muzica și Arta Actorului, iar in foaier puteți admira expoziția cu tematica de iarna realizata de elevii de la specializarea…

- Sarbatorile de iarna se fac din ce in se mai simțite in municipiul Adjud. Primarul Florin Nechifor a anunțat pe pagina sa de Facebook o prima ediție a Targului de Craciun, dar și instalarea unui patinoar gratuit. „Va anunț cu mare bucurie ca luna decembrie a acestui an va fi, in municipiul nostru, cu…

- Pregatirile pentru Targul de Craciun și Orașelul Copiilor din Focșani sunt in toi. In aceasta dimineața a fost amplasat bradul de Craciun in zona tradiționala, in fața Palatului administrativ. In fața Ateneului Popular se lucreaza la montarea casuțelor destinate producatorilor locali și comercianților.…