- Inter a caștigat la limita, scor 1-0, derbiul cu Juventus disputat la Torino, victoria fiind una foarte importanta pentru trupa lui Simone Inzaghi in lupta pentru titlul de campioana din Serie A.

- Artiști din Italia și Ucraina vor interpreta impreuna melodia „Imagine” a lui John Lennon inainte de startul partidei dintre Juventus și Inter Milano din Serie A. Este un mesaj de pace transmis cu ocazia Derby D'Italia, informeaza football-italia.net.

- Publicația franceza L’Equipe a prezentat, acum doua zile, o estimare a salariilor celor mai bine platiți antrenori din fotbalul european: prima poziție este ocupata de Diego Simeone, tehnicianul celor de la Atletico Madrid primind 3.3 de milioane de euro pe luna, potrivit News.ro și Hotnews. Iata topul…

- Nicolo Zaniolo (22 de ani), atacantul de la AS Roma, a intrat in vizorul lui Juventus. Dupa ce a anunțat ca se desparte de Paulo Dybala, „Batrana Doamna” a inceput cautarile pentru un inlocuitor pe masura. Potrivit Gazzetta dello Sport, Juventus a inceput deja tatonarile pentru un posibil transfer al…

- Juventus Torino are parte de un sezon dificil, fiind abia pe locul patru in Serie A, insa spera sa ajunga departe in Liga Campionilor. “Batrana Doamna” o va infrunta pe Villarreal in optimile de finala ale celei mai tari competiții europene inter-cluburi.

- Alessandro Buongiorno (22 de ani), fundașul lui Torino, și-a scos tricoul chiar inainte sa fie schimbat in meciul cu Udinesse pentru a primi cartonaș galben, cu scopul de a-și ispași suspendarea in meciul cu Venezia. Italianul a vrut sa fie astfel sigur de prezența in derby-ul cu Juventus de peste doua…

- Mijlocasul elvetian Denis Zakaria a semnat luni seara un contract cu echipa de fotbal Juventus Torino, el venind de la Borussia Moenchengladbach, a anuntat clubul din Serie A, scrie DPA, potrivit Agerpres. De asemenea, Juventus a informat ca l-a achizitionat si pe fundasul Federico Gatti de…

- AC Milan și Juventus au incheiat la egalitate, scor 0-0, unul dintre derby-urile clasice din Serie A. „Batrana Doamna” n-a avut șut pe poarta pe San Siro și ramane la 11 puncte fața de liderul Inter. Derby-ul rundei #23 din Serie A n-a adus spectacolul promis, vedetele celor doi granzi dezamagind duminica…