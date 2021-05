Stiri pe aceeasi tema

- Elevi ruși au fost filmați ținand arme de jucarie in maini și marșaluind pe cantece militare la o festivitate de vinerea trecuta pentru comemorarea victoriei sovietice din al Doilea Razboi Mondial, relateaza The Moscow Times . Imaginile distribuite de site-ul MBKH Media arata copiii cantand „Noi suntem…

- Nordul indepartat al Rusiei ar putea fi arabil in 20-30 de ani, cand ghețarii se topesc, anunța ministrul Mediului din Rusia, arata The Moscow Times. Regiunile arctice și nordice indepartate ale Rusiei ar putea deveni arabile in 20-30 de ani, pe masura ce schimbarile climatice accelereaza…

- ​Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti revizuirea regulilor ce autorizeaza portul de arme în Rusia, dupa ce marti dimineata a avut loc un atac sângeros asupra unei scoli din regiunea autonoma Tatarstan, informeaza AFP și Barrons, potrivit Agerpres.„Presedintele a…

- Rusia a decis sambata expulzarea unui diplomat ucrainean aflat la post la Sankt Petersburg, a anuntat Ministerul de Externe rus, informeaza dpa. Diplomatul respectiv, Oleksandr Sosoniuk, fusese retinut pentru scurt timp de serviciul de securitate rus FSB cand incerca sa obtina informatii clasificate…

- Guvernul american al lui Joe Biden a anuntat joi o serie de sanctiuni financiare impotriva Rusiei si expulzarea a zece diplomati rusi, drept raspuns la o serie de atacuri cibernetice si la ingerinte in alegerile prezidentiale din 2020, actiuni atribuite Moscovei, relateaza AFP si dpa, arata Agerpres.…

- ​Directorul Roscosmos, Dmitri Rogozin, i-a catalogat drept „ticaloși” pe oficialii Departamentului de stat al SUA dupa ce Iuri Gagarin nu a fost mentionat în mesajul acestuia care a marcat 60 de ani de la primul zbor în spatiu cu echipaj uman, relateaza The Moscow Times și Agerpres.…

- Unul dintre cei mai vehementi critici ai presedintelui Vladimir Putin, opozantul Aleksei Navalnii (44 de ani) a inceput miercurea trecuta o greva a foamei pentru a incerca sa forteze conducerea centrului de detentie IK-2, unde este inchis, sa ii acorde asistenta medicala adecvata pentru durerile acute…

