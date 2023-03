VIDEO: Senatul francez votează pentru planul de pensii al lui Macron Senatul francez a adoptat sambata seara planul nepopular de reforma a pensiilor al președintelui Emmanuel Macron, in urma unei a șaptea zile de proteste care nu au fost atat de ample pe cat se așteptau autoritațile 195 de membri ai camerei superioare a Parlamentului francez au votat in favoarea textului, a carui masura-cheie este creșterea varstei de pensionare cu doi ani, pana la 64 de ani, iar 112 au votat impotriva. Protestele – și grevele continue care au afectat rafinariile, transportul public și colectarea gunoiului – au avut ca scop sa faca presiuni asupra guvernului pentru a retrage planul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

