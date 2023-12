Stiri pe aceeasi tema

- ”Sunt astazi la amenajarea Hidroenergetica de la Pascani, un alt proiect inceput inainte de 1989, in anul de gratie 1985. Proiectul de aici, acest lac de acumulare in devenire este la un grad de realizare de 80 la suta, urmeaza sa aiba o capacitate de 68 de milioane de metri cubi de apa. Sunt langa…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat, joi, la Targu Mures, ca s-au incheiat negocierile intre Hidroelectrica si Hidroconstructia, respectiv Hidroserv, care vizeaza intreaga desfasurare a lucrarilor pana la punerea in functiune a hidrocentralei de la Rastolita. "In 20 septembrie, Curtea…

