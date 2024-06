Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs marți dimineața pe o șosea din Satu Mare. Cel puțin doua persoane sunt inconștiente și au ramas in interioriul mașinii in urma impactului dintre un autobuz și o autoutilitara. Traficul rutier prin zona este blocat.

- Un accident grav s-a produs marți dimineața pe o șosea din Satu Mare. Cel puțin doua persoane sunt inconștiente și au ramas in interioriul mașinii in urma impactului dintre un autobuz și o autoutilitara. Traficul rutier prin zona este blocat, informeaza Mediafax.

- Accident grav pe DN19A. Impact frontal intre un autobuz de persoane și o autoutilitara. Cei doi șoferi sunt incarcerați. Trafic blocat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 19A, localitatea Madaraș, județul Satu Mare, s-a produs un accident rutier in care…

- Cel puțin opt persoane au murit și zeci au fost ranite, marți, intr-un accident de autobuz in Marion County, Florida, relateaza Sky News. Autoritațile au avertizat ca exista o „probabilitate mare” ca numarul morților sa creasca.

- In acest moment, polițiștii orașului Babeni din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea, intervin la producerea unui eveniment rutier, pe DN 64, la km 99 + 550 m, soldat cu ranirea a 2 persoane.* Din primele verificari efectuate a reieșit faptul ca ar fi avut loc o coliziune intre 3 autoturisme.…

- Update ora 19:46: Persoana careia i-au fost efectuate manevrele de resuscitare a fost declarata decedata. In cauza este vorba de un barbat de 58 de ani. EVENIMENT RUTIER IN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA La data de 19 aprilie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au fost sesizați prin…

- Doua persoane au fost grav ranite dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu o alta masina si apoi a fost proiectat intr-o autoutilitara, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Un tanar in varsta de 24 ani conducea un autoturism din directia Piatra-Neamt…

- Un accident rutier s-a produs in dimineața asta in satul Luncani din comuna Luna. In evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitara și un autoturism. O autospeciala și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe raza localitații…