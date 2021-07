VIDEO| Se lucreaza in ritm de sprint la pista stadionului Cetate. Sportul de masa și performanța, caștigatori in aceasta ecuație VIDEO| Se lucreaza in ritm de sprint la pista stadionului Cetate. Sportul de masa și performanța, caștigatori in aceasta ecuație „Cea mai importanta și cea mai așteptata etapa din investiția la pista de atletism a Stadionului “Cetate” și anume turnarea straturilor de tartan. Cei peste 6500 mp vor fi acoperiți de un sistem turnat profesional și certificat de Asociația Internaționala a Federațiilor de Atletism. Se vor turna doua straturi intr-o structura de tip sandwich.…