Video | Se intampla la Iasi. Batrana dusa cu roaba la o ambulanta privata

- O femeie in varsta care avea nevoie de ingrijiri medicale a fost transportata cu roaba la ambulanța privata care o aștepta in fața blocului, potrivit stiridecluj.ro. Incidentul a avut loc in cartierul ieșean Alexandru cel Bun. Targa era defecta și brancardierul a improvizat. Angajatul ambulanței din…

- Ieri, 18 decembrie, a avut loc finala Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, unde Argentina a fost desemnata marea caștigatoare, in fața Franței. La decernarea Cupei Mondiale, pe scena, a urcat și o romanca. Adriana Paul a fost cea care a ținut in mana Balonul de Aur caștigat de Lionel Messi. Inainte…

- Consilierul Alin Grigore, din cabinetul președintelui Comisiei pentru tineret și sport a Camerei Deputaților, a publicat un scurt filmuleț cu un supercar Lamborghini galben, al carui șofer face manevre de intoarcere pe covorul roșu din holul Parlamentului Romaniei. https://www.7est.ro/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Video-2022-12-09-at-16.48.23.mp4…

- Imagini de-a dreptul socante si cu un puternic impact emotional au fost surprinse recent, in strainatate. O femeie in varsta este calcata la propriu de Ambulanta care dadea cu spatele pentru a parca. Se poate observa cum femeia statea pe loc si isi cauta niste lucruri in geanta. Din spate, ambulanțierul…