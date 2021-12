Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmerita, anunta ca mai multi angajati care incaseaza banii pentru parcare in statiunea Straja au fost depistati ca sustrageau din bani, publicand in acest sens imagini de pe camerele de supraveghere. Primarul indeamna turistii sa solicite bonul fiscal.

„Sanctiuni drastice pentru neregulile depistate la incasarea tichetelor de parcare in Statiunea Straja!! Din pacate, unii nu inteleg sa fie corecti! In urma controalelor demarate la punctele de eliberare a tichetelor pentru parcarile aferente Statiunii Straja, am constatat o serie de nereguli grave”,…