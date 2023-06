Stiri pe aceeasi tema

- Dupa atac, vecinul suspectului a suferit arsuri pe 60% din suprafața corpului, dar a supraviețuit, iar medicii au reușit sa scoata harponul din gatul femeii, in ceea ce au numit „un adevarat miracol”, relateaza site-ul de știri rusesc cu sediul la Moscova, Gazeta.ru.Disputa a izbucnit, marți, 27 iunie,…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat miercuri arestarea unui barbat suspectat ca a transmis Rusiei informatii despre locatia atacata de armata rusa cu rachete in orasul Kramatorsk si alte puncte de concentrare ale civililor si infrastructurilor esentiale din acest oras situat in estul…

- Atunci cand crezi ca le-ai vazut pe toate, mai lasa loc de surprize noi! Așa s-a intamplat și in cazul mai multor cetațeni din Gura Humorului, care nu au crezut ca pot vedea la o spalatorie auto scene demne de o comedie nereușita. Astfel, un barbat a decis sa-și spele animalul din curte la spalatoria…

- Un barbat de 87 de ani a fost salvat, luni, de un vecin, dupa ce un zid s-a prabușit peste el intr-o gospodarie din Cluj-Napoca, informeaza Mediafax.Pompierii clujeni au intervenit pentru a acorda prim ajutor calificat unui barbat peste care s-a prabușit un zid in Cluj-Napoca. CITESTE SI Profitul…

- Un copil de 3 ani din Lafayette, Indiana, a impușcat, din greșeala, doua persoane. Una este mama lui, iar cealalta un barbat cautat pentru crima, potrivit mediafax.Un purtator de cuvant al Departamentului de Poliție din Lafayette a declarat pentru WTHR ca poliția a fost sesizata duminica de catre…

- Scene incredibile in fața garii din Roman. O femeie a fost atacata și lovita de mai multe ori cu un cuțit de un barbat care a reușit sa fuga. Scena s-a petrecut in Saptamana Mare, iar de atunci polițiștii il cauta pe individ. Femeie injunghiata cu partenerul de viața Imaginile șocante au fost surprinse…

- Scene ireale s-au petrecut luni seara la Sheffield, in Anglia, acolo unde se desfașoara Campionatul Mondial de Snooker, in timpul meciului dintre Robert Milkins și Joe Perry. La scorul de 11-0 pentru Robert Milkins, un barbat aflat in public s-a urcat pe masa de snooker, pe care a umplut-o cu un praf…

- Regiunea Herson a fost bombardata de 71 de ori intr-o singura zi, au anunțat autoritațile ucrainene, potrivit Sky News. Forțele rusești au bombardat intens regiunea Herson in ultimele 24 de ore, a spus Oleksandr Prokudin, guvernatorul regiunii, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…