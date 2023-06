VIDEO | Scene de groază: Un feribot cu peste 100 de oameni la bord a luat foc Un feribot cu peste 100 de oameni la bord a luat foc, iar autoritațile din Filipine au declanșat o operațiune de salvare, potrivit Reuters. Un feribot filipinez cu 120 de persoane la bord a luat foc in timp ce se afla pe mare, conform Mediafax. CITESTE SI Motivul pentru care se scumpesc polițele RCA și pentru șoferii care nu produc accidente rutiere. Explicațiile brokerilor 14:00 341 BREAKING NEWS Doliu in sportul romanesc: A murit fotbalistul de 17 ani din Buzau care a ramas fara un picior, dupa ce a incercat sa sara un gard 13:45 1796 Ploile torențiale fac victime: 25 de muncitori nepalezi,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Denis, tanarul fotbalist din Buzau care a suferit amputarea piciorului in urma unei incercari de a sari peste un gard, a incetat din viața.Tragicul eveniment a adus o durere profunda familiei și prietenilor lui Denis, care in continuare iși pastreaza speranța ca totul nu este decat un coșmar.…

- Inflația si falimentul unor mari companii de asigurari din țara nu sunt singurele cauze care duc la scumpirea poliței RCA. Numarul accidentelor rutiere și valoarea despagubirilor platite majoreaza prețurile, spun specialiștii.Din pacate, Romania este in frunte la acest capitol din cauza numeroaselor accidente…

- Ploile torențiale care au inceput in urma cu cateva zile au provocat inundații in Serbia și Bosnia. Vineri, autoritațile au declarat stare de urgența in mai multe zone, deoarece ploile vor continua in weekend.In Serbia, 1.300 de salvatori și 22 de ambarcațiuni participa la o misiune in zonele inundate.…

- Neuralink, unul dintre start-up-urile lui Elon Musk, a anuntat joi, pe Twitter, ca a primit aprobarea din partea autoritatilor sanitare americane (FDA) pentru a-si testa pe oameni implanturile cerebrale, relateaza AFP si Reuters. "Este un prim pas important care va permite intr-o zi ca tehnologia noastra…

- Un ciclon puternic s-a apropiat duminica de coastele Bangladeshului și ale Myanmarului, iar autoritațile au dispus evacuarea a sute de mii de oameni catre locuri mai sigure, transmite Reuters.Ciclonul Mocha, cu vanturi de pana la 210 km/h, ar putea aduce valuri de pana la 4 m, afectand peste 2 milioane…

- Tori Bowie, fosta campioana mondiala in proba de 100 de metri, a murit la varsta de 32 de ani, potrivit Reuters.Anunțul privind decesul a fost facut de reprezentanții sportivei. CITESTE SI Deputat UDMR: Statul a platit 4 milioane de euro despagubiri in urma atacurilor urșilor. Pentru 'Agent Green',…

- Scene de groaza, a atacat cu cuțitul un barbat, totul s-a petrecut intr-un restaurant din Targoviște, agresorul este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase, reținut de polițiști…

- Scene de groaza au fost dezvaluite de fiica batranului care a fost omorat de trei copii pentru a-i fura bicicleta.Localnicii din Caldaraști, județul Buzau, sunt șocați dupa ce un satean de 81 de ani a fost ucis in timp ce se afla la taiat de vița-de-vie. Cadavrul a fost gasit doar cu șosetele in…