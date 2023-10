Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA efectueaza, luni dimineața, percheziții la Administrația Spitalelor din București. Sunt vizate persoane din conducerea instituției, iar procurorii au informații ca acestea ar fi primit sume uriașe drept mita. Directorul general adjunct al instituției ar fi luat mita in doua tranșe, evaluate…

- O nava tip cargo se afla in pericol de scufundare in rada exterioara a Portului Constanta, iar doua ambarcatiuni apartinand Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) s-au deplasat in zona pentru a acorda asistenta. ARSVOM a anuntat ca miercuri, in jurul orei 15.00, nava Sar Phoenix, …

- Peste 26.000 de persoane au fost evacuate in conditiile in care amplul incendiu izbucnit marti seara pe insula turistica spaniola Tenerife continua sa se extinda, au anuntat sambata serviciile pentru interventii in situatii de urgenta, informeaza AFP, conform Agerpres. This is Tenerife a small island…

- Sapte persoane au fost ranite intr-un nou accident la Rust, in sudul Germaniei, in cel mai mare parc de distractie din tara, Europa-Park, unde scena spectacolului ”Retorno dos Piratas” s-a surpat pe zone de sosire a unui montagnes russes, scrie presa germana. ???????????? FLASH | Un accident est survenu…

- Cinci persoane au fost in pericol de inec, in Marea Neagra, in statiunea Mamaia, iar in zona s-au deplasat mai multe echipaje medicale si de pompieri. Turistii au facut lant uman pentru salvarea celor cinci. ISU Dobrogea a precizat ca trei persoane au fost scoase inconstiente din apa, una dintre acestea…

- Un numar de 26 de persoane au fost salvate in ultimele 24 de ore de catre salvamontisti. Potrivit Dispeceratului National Salvamont, in ultimele 24 de ore s-au primit 23 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, astfel: -cate trei apeluri pentru Salvamont Maramures…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la acoperisul a trei case, in zona Muncii din Sectorul 3 al Capitalei. Doua persoane au fost evacuate, iar doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit ISU București-Ilfov, un numar de 12 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de…

