- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca da startul operațiunilor unei noi companii aeriene regionale, care va opera zboruri spre Budapesta și Debrecen. Astfel, incepand cu 5 Septembrie 2022, Cluj-Napoca va fi conectat cu orașele Budapesta și Debrecen din Ungaria, datorita companiei aeriene…

- Compania aeriana Wizz Air anunța astazi ca va redeschide trei rute catre destinații insorite, operate din Cluj-Napoca și București. Zborurile vor fi reluate in aceasta toamna, intre 29 septembrie și 5 noiembrie. Primul zbor Wizz Air va fi reluat in Romania din Cluj-Napoca catre Abu Dhabi, Emiratele…

- O noua aeronava a fost alocata flotei din Cluj-Napoca. Aceasta va opera pe trei rute noi: Corfu, Torino si Napoli. Wizz Air ofera acum 43 de rute de pe Aeroportul International ”Avram Iancu” Cluj catre destinatii variate din Europa si nu numai. ”Cu a saptea aeronava alocata bazei si noile rute adaugate…

- Compania aeriana Wizz Air a alocat astazi a 7-a aeronava pe baza sa operationala de la Aeroportul International Cluj. Noua aeronava va sprijini operatiunile pe trei noi rute Wizz Air catre Corfu, Torino si Napoli, crescand totodata frecventa zborurilor pe rutele existente. „Impreuna cu noile zboruri,…

- Miercuri, 3 august, debuteaza zborurile Wizz Air spre cele doua noi destinatii din Italia, de pe Aeroportul International Cluj! Este vorba despre Napoli și Torino. Atat zborurile spre Napoli cat si cele spre Torino sunt operate incepand de astazi, cu 2 frecvente pe saptamana, in fiecare miercuri și…

- ”Țeparul Clujului”, Vlad Mornea, a fost ridicat de oamenii legii in aceasta dimineața, dupa o descindere la o locuința din Luncani, unde a fost gasit cel acuzat ca ar fi pagubit zeci de persoane, cu o suma care totalizeaza aproape 1 milion de euro! Citește și: Un barbat din Campia Turzii, stabilit la…

- De astazi, 1 August 2022, se da startul zborurilor de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca spre insula Corfu. Zborurile spre Corfu vor avea loc in fiecare luni și vineri și vor fi operate de compania aeriana Wizz Air. Luni Plecare CLJ 15:05 – Sosire CFU 16:55 Retur CFU 17:30 –…

- Din luna Octombrie a acestui an, clujenii vor putea zbura spre Maldive cu Wizz Air de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. Compania low-cost Wizz Air va zbura din Cluj-Napoca catre Maldive o data pe saptamana, cu o „escala” in Abu Dhabi. Insulele Maldive sunt situate in Oceanul…