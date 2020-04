Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști, jandarmi, militari, pompieri și polițiști locali au deschis astazi sirenele și au prezentat onorul cadrelor medicale și nonmedicale de la Spitalul Județean de Urgența in semn de recunoștința pentru cei aflați in linia intai in lupta cu virusul ucigaș. Momentul a fost unul emoționant și de…

- Un numar de 19 pacienti diagnosticati cu COVID-19 sunt in prezent internati la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, cu cinci mai multi decat in ziua precedenta, a informat joi conducerea institutiei. „Primul caz confirmat care a ajuns in spitalul nostru a…

- Un numar de 14 pacienti diagnosticati cu COVID-19 sunt in prezent internati la Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dintre care 7 sunt cadre medicale, a declarat, miercuri, conducerea institutiei. Potrivit directorului medical, dr. Rosu Matyas, doi dintre pacienti prezinta semne de pneumonie,…

- Familia Rotary din Baia Mare, alaturi de multi oameni cu suflet si pretuire pentru sanatatea fiecaruia, iși doresc sa lupte alaturi de medicii din Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare impotriva Covid-19. „Alatura-te și TU, acestei campanii de strangere de fonduri, pentru a achizitiona…

- Autoritațile locale ploieștene vin in sprijinul cadrelor medicale aflați in primal linie la Spitalul Județean de Urgența Ploiești in lupta cu coronavirus. Potrivit viceprimarul Cristian Ganea, in maxim 2 zile, vor fi amenajate cu minimul necesar 60 de apartamente și garsoniere pentru ca medicii sa…

- Klaus Iohannis a anunțat astazi ca tot ce a fost pana acum o recomandare se transforma in obligație, iar oamenii pot ieși la serviciu și sa faca cumparaturile necesare. Persoanele aflate in carantina și izolare vor fi monitorizate electronic. Președintele a anunțat ca in sprijinul forțelor de ordine…

- AJUTOR… Episcopia Husilor sprijina Spitalul Judetean de Urgenta din Vaslui in lupta impotriva noului coronavirus (Covid-19), prin donarea sumei de 20.000 euro catre institutia medicala, cu sustinerea mai multor sponsori. Institutia ecleziala mai pune la dispozitia Serviciului de Ambulanta Judetean si…

- Mai multi taximetristi din Drobeta Turnu Severin au lansat o initiativa demna de toata lauda, in semn de solidaritate cu cadrele medicale care muncesc la Spitalul Judetean de Urgenta din oras.