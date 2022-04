Stiri pe aceeasi tema

- S-a deschis cel mai nou parc din municipiul Cluj-Napoca, denumit „Padurea Clujenilor” sau „Parcul Tineretului”. Cu o suprafața de 21 ha, mai mare decat cea a Parcului Central „Simion Barnuțiu”, Padurea Clujenilor este situata pe Bulevardul Muncii, in zona cartierului Iris. Parcul este unul recreativ,…

Un autoturism s-a izbit de un cal, care fugea pe un bulevard din municipiul Cluj-Napoca. Incidentul s-a produs in aceasta dimineața, pe Bulevardul Muncii din reședința de județ. "Este vorba despre un...

- Primarul Municipiului Constanta, Vergil Chitac anunta printr o postare pe Facebook ca va fi demarat unnou proiect de realizare a unui nou spatiu verde cu parcare in zona terenurilor de tenis din Tomis Nord"Va aduc la cunostinta un nou proiect pe care urmeaza sa il implementam in zona de nord a Constantei,…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Cluj a solicitat Consiliului Județean sa-i transfere un spațiu de aproximativ 200 mp din Cluj-Napoca, situat pe strada Padin, in vederea inființarii unui nou serviciu.

In urma cu puțin timp, un barbat a fost gasit electrocutat pe Bulevardul Muncii din Cluj Napoca. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit alaturi de un echipaj SMURD pentru...

- Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca dorește achiziționarea hotelului Onix. Investiția ajunge la suma de 4,6 milioane de euro. UBB a inceput demersurile pentru cumpararea unui nou hotel. Pe langa Hotel Topaz și Opera Plaza, universitatea clujeana dorește sa cumpere și Hotelul Onix. De…

- Un cititor al ZIUA de CLUJ ne-a trimis pe numarul de WhatsApp al redacției fotografii cu zona verde de la marginea cartierului Europa din Cluj-Napoca. Acesta atrage atenția autoritaților ca acolo, zona a devenit o groapa de gunoi, cu tone de deșeuri care nu sunt biodegradabile.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca, in acest moment, masca de protectie ar putea fi chiar mai eficienta decat vaccinarea, avand in vedere raspandirea larga pe care o are virusul in acest al cincilea val al pandemiei. Rafila afirma ca va continua sa poarte masca de protectie si in spatii…