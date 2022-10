VIDEO Rușii sunt șocați de o vestă antiglonț a ucrainenilor. Trag în ea direct cu un Kalașnikov: „E impenetrabilă, nu înțeleg!” ​Rușii au reușit sa captureze o vesta antiglonț folosita de trupele ucrainene, au scos placa protectoare din ea și au testat-o cu gloanțe trase din doua tipuri de puști-mitraliere. Ce au aflat a fost „neplacut și dezamagitor” pentru ei. Conform unei inregistrari aparute pe Twitter și alte rețele sociale mai mulți ruși au testat placa protectoare dintr-o vesta antiglonț ucraineana. Dupa ce au tras in ea cu o pușca mitraliera RPK, au aflat ca vesta/placa „reține gloanțele foarte bine”, și le-a provocat un sentiment „neplacut și dezamagitor”. Apoi rușii o testeaza tragand in ea de trei ori cu o pușca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Ocupanții ruși au reușit sa captureze o vesta antiglonț folosita de trupele armate ucrainene. Aceștia au reușit sa scoata placa protectoare din ea și au testat-o cu gloanțe trase din doua tipuri de puști-mitraliere. Ce au aflat a fost „neplacut și dezamagitor” pentru ei, transmite Hotnews. Astfel,…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret conform caruia legea marțiala este introdusa in cele patru regiuni ucrainene anexate ilegal. Este vorba de Donețk, Lugansk și regiunile Zaporojie și Herson. „Am semnat un decret privind introducerea legii marțiale in aceste patru entitați constitutive…

- Ambasadorul Marii Britanii in Ucraina, Melinda Simmons, a declarat ca exploziile sunt probabil sistemul de aparare antiaeriana ucrainean in acțiune.Explosions heard in #Kyiv - likely air defence in action. I was at meetings in town so am now in a bomb shelter. Everyone here has pulled out a laptop or…

- Mai mulți recruți ruși se afla de doua zile in fața unei unitați militare din Maikop, capitala Republicii Adigheia și, potrivit filmarii difuzate de fondatorul site-ului War Translated, un proiect independent care relateaza despre razboi, nu sunt acceptați in nicio unitate militara, deși au ordine de…

- O filmare emoționanta cu mai mulți copii care canta imnul Ucrainei in subsolul școlii, unde s-au adapostit de bombardamentele rușilor asupra Kievului, au fost difuzate pe Twitter de Anton Gerașcenko, consilier al ministrului ucrainean de interne. De asemenea, locuitorii capitalei care s-au refugiat…

- Rușii au sapat tranșee și au forțat oamenii pe care ii suspectau ca au colaborat cu armata ucraineana sa adune cadavrele morților pentru le ingropa, au declarat martorii pentru publicația ucraineana Hromadske . Corespondentul publicației care a ajuns in Liman, dupa ce orașul a fost eliberat, a documentat…

- Moralul armatei ucrainene este foarte ridicat dupa ce au reușit sa elibereze complete orașul Lyman, lucru confirmat duminica și de președintele ucrainean Volodimir Zelenki, soldații lui aparand in mai multe clipuri pe rețelele de socializare executand coregrafii in cinstea victoriei. Președintele ucrainean,…

- Dupa ce au capturat un vehicul blindat al soldaților ruși, militarii din brigada 95 a Armatei Ucrainene au analizat in detaliu ce conțineau vestele antiglonț rusești. „Priviți ce are a doua armata a lumii”, spune unul dintre soldații ucraineni, care taie cu un cuțit materialul textil și scoate afara…