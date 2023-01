Stiri pe aceeasi tema

- Primul grup de foști prizonieri care au participat la invazia Ucrainei in calitate de voluntari ai PMC Wagner au incheiat perioada de șase luni din contract și toate cazierele judiciare ale foștilor pușcariași au fost șterse, a declarat fondatorul PMC Evgheni Prigojin, pentru RIA Novosti. „Ne-am incheiat…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, a afirmat ca un fost general al infanteriei marine a SUA face parte din aceasta armata privata ai carei recruti lupta in special in Ucraina.

- Konstantin Kiseliov, un cetațean rus condamnat pentru dubla crima, iar ulterior recrutat in compania militara privata „Wagner” pentru razboiul din Ucraina, a primit „Ordinul Curajului” in Federația Rusa. Potrivit publicației ” Vazhnye Novosti ”, Kiseliov s-a inscris in gruparea „Wagner” in octombrie…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat vineri ca organizatia sa va antrena „militieni” si va construi fortificatii in doua regiuni ale Rusiei la granita cu Ucraina, informeaza France Presse.

- Evgheni Prigojin, fondatorul grupului paramilitar Wagner, a laudat mișcarea de retragere a trupelor ruse din Herson, comandata de noul șef al forțelor trimise in Ucraina, generalul Serghei Surovikin. „Bucatarul lui Putin”, cum este supranumit Prigojin, spune ca decizia nu este onoranta, dar a fost luata…

- Omul de afaceri rus Evgheni Prigojin a recunoscut luni ingerinte in alegerile din SUA si a afirmat ca acest lucru va continua sa se produca, prima astfel de declaratie din partea unei persoane despre care Washingtonul sustine ca este implicata in eforturi de a influenta politica americana, relateaza…

- Fondatorul grupului de mercenari Wagner, omul de afaceri rus Evgheni Prigojin, l-a laudat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre care a spus ca e totuși președintele unei țari ostile Rusiei, relateaza site-ul cotidianului Moskovskij Komsomolets . Creatorul companiei militare private ruse…

- De la deținut, oligarhul rus Evgheni Prigojin a devenit „bucatarul lui Putin” și ulterior confidentul președintelui rus. Influența sa politica a crescut pe fondul impasului armatei ruse in Ucraina.