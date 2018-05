„Constructia podului de catre Rusia ne reaminteste dorinta persistenta a Rusiei de a ignora legile internationale", a denuntat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert, intr-un comunicat. Podul, un santier urias si foarte simbolic urmarind sa reduca izolarea peninsulei anexate de Moscova in 2014, a fost inaugurat marti de Vladimir Putin la volanul unui camion portocaliu. „Aceasta s-a facut fara autorizatia guvernului ucrainean", a protestat Heather Nauert, acuzand in plus ca podul „impiedica navigatia, limitand marimea navelor care pot trece prin Stramtoarea Kerci,…