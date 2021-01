Stiri pe aceeasi tema

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup…

- Peste o mie de persoane au fost arestate de fortele de ordine sambata in Rusia in cursul manifestatiilor in favoarea opozantului Aleksei Navalnai, potrivit ONG-ului OVD-Info, specializat in monitorizarea manifestatiilor in aceasta tara, relateaza AFP, Reuters si dpa. In multimea estimata la 10.000 de…

- Politia rusa a retinut-o sambata pe Iulia Navalniia - sotia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in detentie - la un protest care are loc la Moscova, dupa cum a anuntat chiar ea pe contul ei de Instagram, dintr-o duba a politiei, transmite Reuters. "Scuzati calitatea proasta…

- Politia din Moscova a atentionat vineri ca orice manifestatie ilegala ”va fi reprimata”, cu o zi inainte de manifestatiile neautorizate anuntate in Rusia pentru sustinerea opozantului Aleksei Navalnii, plasat in arest, si pe care Kremlinul le-a calificat drept ilegale, potrivit AFP. Echipa opozantului…

- Un judecator din Moscova a ordonat luni plasarea in arest a opozantului Aleksei Navalnii pentru 30 de zile, pana la 15 februarie, la o zi dupa retinerea acestuia la sosirea in capitala Rusiei, transmite Reuters, preluata de Agerpres.