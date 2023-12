Stiri pe aceeasi tema

- "Potrivit celor mai recente informatii, 12 adulti si doi copii au murit la Belgorod. In plus, 108 persoane, inclusiv 15 copii, au fost ranite", a scris pe Telegram Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta.Imaginile publicate de autoritati au aratat masini in flacari si cladiri cu geamurile sparte.Presedintele…

- Rusia a declarat joi ca considera exercitiile militare comune Japonia-Statele Unite-Australia in apropiere de insula japoneza Hokkaido drept "provocatoare" si "o potentiala amenintare a securitatii", adaugand ca va consolida propria aparare, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Relatiile dintre…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca Rusia e pregatita sa discute cu Ucraina, SUA si Europa despre viitorul Ucrainei daca acestea doresc acest lucru, dar ca Moscova isi va apara interesele nationale, relateaza Reuters.

- Rusia nu are niciun interes sa lupte cu alianța militara NATO, a declarat duminica Vladimir Putin intr-un interviu acordat pentru televiziunea publica din Rusia, in care a respins afirmațiile președintelui american Joe Biden care a avertizat ca Rusia va ataca NATO daca va caștiga razboiul din Ucraina,…

- Ministerul de Interne din Ucraina l-a plasat pe patriarhul Kirill, liderul spiritual al Bisericii Ortodoxe Ruse si unul dintre sustinatorii razboiului declansat de Kremlin in urma cu 21 de luni impotriva Kievului, pe lista persoanelor date in urmarire, dupa ce serviciile de securitate ucrainene l-au…

- Rusia va organiza alegerile prezidentiale preconizate pentru luna martie si in teritoriile ocupate in estul si sudul Ucrainei, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova, un scrutin la care se asteapta ca Vladimir Putin sa fie reales pentru un al cincilea mandat, relateaza AFP si Reuters.Membrii…

- Rusia va organiza alegerile prezidentiale preconizate pentru luna martie si in teritoriile ocupate in estul si sudul Ucrainei, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova, un scrutin la care se asteapta ca Vladimir Putin sa fie reales pentru un al cincilea mandat, relateaza AFP si Reuters,…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege prin care retrage ratificarea Tratatului de interzicere totala a testelor nucleare, documentul a fost publicat pe portalul de informații juridice. La 18 octombrie, Duma de Stat a Rusiei a finalizat adoptarea proiectului de lege privind retragerea ratificarii…