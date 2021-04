Stiri pe aceeasi tema

- In Rusia, o echipa de chirurgi a efectuat cu succes, vineri, o operatie pe cord deschis la un pacient, in timp ce spitalul unde avea loc intervenția era cuprins de flacari, in urma unui incendiu, relateaza AFP, citata de News . Operația a avut loc la parter, iar doctorii nu au putut intrerupe intervenția…

- In urma cu o saptamana, Catalin Botezatu (54 de ani) anunța pe rețelele de socializare ca va fi supus unei noi intervenții chirurgicale in clinica din Istanbul, un se trateaza cand are vreo problema. „Sunt din nou la Istanbul, la spitalul care are grija de mine. Da, voi suferi o noua intervenție chirurgicala,…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Gorj a fost informata, joi, de catre un laborator privat, ca in urma secvențierii probelor biologice au fost raportate doua cazuri de infectare cu tulpina britanica a SARS-CoV-2. Cele doua persoane, care au domiciliul pe raza judetului Gorj, sunt internate la Spitalul…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei. Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Poliția a facut arestari masive inca de la primele ore.

- Zeci de persoane au fost arestate sambata in Rusia la manifestatii organizate in intreaga tara la apelul sustinatorilor opozantului Aleksei Navalnii, pentru a cere eliberarea lui, in pofida numeroaselor presiuni din partea autoritatilor, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Din Moscova la Vladivostok,…