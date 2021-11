VIDEO Rusia anunță un test reușit cu racheta sa hipersonică Zircon Armata rusa a anunțat luni ca a efectuat cu succes un nou test de lansare a rachetei de croaziera hipersonice Zircon, în contextul unei curse a marilor puteri pentru astfel de arme, pe care Moscova le considera "invincibile", transmite AFP.

Anunțul vine dupa ce presa americana a relatat recent ca China a testat în aceasta vara o racheta hipersonica care poate lansa și un proiectil, o tehnologie pe care nici SUA și nici Rusia nu o au în prezent.

Armata rusa a anunțat într-un comunicat ca a tras o racheta Zircon de pe fregata Amiral Gorșkov asupra unei ținte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

