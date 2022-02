VIDEO România lucrului bine făcut: Trebuie să distrugem un milion de doze de vaccin AstraZeneca pentru că au expirat Aproape un milion de doze de vaccin AstraZeneca care au expirat vor trebui distruse, anunța președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița. In total, Romania a primit aproape 4,5 milioane de doze, dintre care a administrat aproape un milion. „In momentul de fața avem 917.800 de doze de vaccin AstraZeneca. Ele sunt, in momentul de fața, cea mai mare parte a lor, la nivelul centrelor regionale de depozitare. O alta parte se regasesc in direcțiile de sanatate publica. Se finalizeaza in perioada urmatoare din discuțiile pe care le-am avut cu colegii de la Ministerul Sanatații, procedura de distrugere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

