VIDEO – “Romania”, film documentar (1935) Realizat in 1935, acest scurt documentar american face o prezentare a Romaniei pitorești din vremea in care era condusa de regele Carol al II-lea. Urmarind imaginile (de certa valoare istorica), avem șansa sa descoperim farmecul de acum aproape un secol al unor locuri emblematice: Sinaia, cu „drumul de poveste catre fermecatorul castel Peleș”, Hunedoara, cu al sau Castel al Huniazilor, sau București, despre care naratorul menționeaza ca era cunoscut drept „micul Paris”. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

