Regizorul Robert Rodriguez a anuntat luni ca "We Can Be Heroes", filmul de familie care a fost lansat de Netflix de Craciun va avea o continuare pe aceeasi platforma, relateaza EFE. "Eroii se vor intoarce pentru al doilea asalt. Ma aflu in plina dezvoltare a unui sequel pentru Netflix!", a postat el pe Twitter. 44 MILLION FAMILIES will have suited up for WE CAN BE HEROES in its first 4 weeks!! And… BREAKING NEWS: The Heroics are coming back for round two! I’m in full development of the sequel with @Netflix! pic.twitter.com/swFm7xWIC7— Robert Rodriguez (@Rodriguez) January 4, 2021 Potrivit…