- Cetațenii moldoveni, vaccinați anti-COVID-19, pot calatori spre Franța, a anunțat ambasada Republicii Moldova la Paris. Republica Moldova a fost inclusa in zona portocalie a Franței, anunța Ambasada Republicii Moldova la Paris. Vor putea merge in Franța persoanele imunizate cu un vaccin recunoscut de…

- Fortele aeriene daneze vor fi dotate cu doua avioane electrice de mici dimensiuni, a anuntat joi Ministerul Apararii de la Copenhaga, o ''premiera mondiala'' si un prim pas in eforturile pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, transmite AFP. Este vorba de doua mici monomotoare Velis…

- Antrenorul Mauricio Pochettino a afirmat sambata ca ratarea titlului de campioana a Frantei "ar fi o dezamagire" pentru echipa sa, Paris Saint-Germain, dar "nu un esec". Duminica, in ultima etapa a sezonului din Ligue 1, PSG va evolua in deplasare cu Brest, in timp ce liderul Lille OSC, care are…

- Taxiurile zburatoare ar urma sa opereze in Europa cel mai probabil in 2024-2025, a anuntat Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA), potrivit Reuters. In ultima vreme tot mai multe firme europene au anuntat un ritm alert in dezvoltarea tehnologiei de mobilitate aeriana urbana pentru pasageri…

- Trei pacienti cu coronavirus, aflati in stare grava, sunt transportati, vineri, de la Bucuresti la Iasi, cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane, scrie News.ro. ”O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, efectueaza vineri, 9 aprilie, o misiune…

- Uniunea Europeana nu are nevoie de vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19, mai ales ca poate obține imunitatea cetațenilor folosindu-se de producția europeana, a anunțat un lider executiv al UE. „Absolut, noi nu avem nevoie de Sputnik V”, a declarat pentru televiziunea TF1 comisarul european pentru…