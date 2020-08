Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica a facut publica una dintre puținele rețete de desert pe care le gatește, și nu pentru ca nu ar vrea sau nu ar știi, ci pentru ca se ferește sa manance dulciuri. Astfel, vedeta a postat pe canalul ei de Youtube o rețeta de clatite curcubeu. Cele mai bune și frumoase clatite, facute […]…

- Jessica Simpson a trecut prin schimbari radicale dupa naștere. Cantareața a ramas constanta de-a lungul timpului, purtand mai mereu extensii blonde, lungi. Recent, și-a scos extensiile și arata complet diferit fara ele. Cu cateva ore inainte de a le da jos, vedeta a postat un selfie pe Instagram, apoi…

- Designerul a ironizat, vineri, aceasta inițiativa. "Ministerul Turismului, pe banii mei, invita diaspora sa se intoarca acasa, unde e cel mai bine! Veniți acasa, in singura țara din lume unde ești arestat daca ai orice virus transmisibil, unde restaurantele sunt inchise, unde te amendeaza daca iți…

- Antonia reușește sa-și uimeasca zilnic admiratorii. Zeci de mii de like-uri obține vedeta cu fiecare postare pe care o are. De aceasta data, frumoasa diva a atins un numar record de like-uri cu fotografia postata, in doar cateva ore.

- Alexia Eram este fara doar și poate una dintre cele mai frumoase vedete de la noi, dar și unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din Romania. Pentru a-și ține fanii aproape, tanara iși ține mereu fanii la curent cu tot ceea ce face.

- Cinefilii vor avea parte de experienta unui festival de film din confortul propriilor locuinte, dupa ce Festivalul International de Film de la Cannes a fost anulat, iar desfasurarea evenimentelor cinematografice din septembrie de la Venetia si Toronto este sub semnul incertitudinii. We Are One: A Global…

- Cunoscut drept om de televizune și sportiv, Dani Oțil nu a parut niciodata a fi un barbat romantic. Acest lucru insa il știu doar cele care i-au trecut prin viața și l-au cunoscut mai bine decat telespectatorii sai de la emsiunea matinala pe care o face. Zilele trecute barbatul și-a dezvaluit partea…