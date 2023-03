Stiri pe aceeasi tema

- Vesele și colorate, tradiționale sau moderne, simbolice sau costisitoare. Marțișoarele au fost oferite astazi doamnelor și domnișoarelor, ca semn ca primavara a venit, cel puțin in calendar.

- Cați consilieri școlari are județul Alba? Ce rol au ei in școli și cați sunt angajați in țara noastra Cați consilieri școlari are județul Alba? Ce rol au ei in școli și cați sunt angajați in țara noastra Datele transmise de catre Ministerul Educației cu privire la numarul consilierilor școlari se contrazic…

- Un barbat de 37 de ani, din comuna Baneasa, judetul Giurgiu, este cercetat dupa ce si-a abandonat calul bolnav, care ulterior a decedat, potrivit Agerpres.''Politistii Biroului pentru Protectia Animalelor au fost sesizati, vineri, de catre un barbat, din comuna Baneasa, judetul Giurgiu, cu privire la…

- Premierul Nicolae Ciuca, vizita in județul Alba: Va participa la demararea investiției pentru o noua hala Mercedes, la Sebeș Premierul Nicolae Ciuca, vizita in județul Alba: Va participa la demararea investiției pentru o noua hala Mercedes, la Sebeș Joi, 16 februarie, premierul Nicolae Ciuca se va afla…

- Cifrele ȘOMAJULUI in județul Alba: Cați oameni iși cautau de munca in luna noiembrie Cifrele ȘOMAJULUI in județul Alba: Cați oameni iși cautau de munca in luna noiembrie In luna noiembrie 2022 rata somajului a fost de 3,8% (3,9% femei), mai mare decat rata inregistrata in luna corespunzatoare din anul…

- Sute de copii din Alba diganosticați cu gripa, infecții ale cailor respiratorii și pneumonie. Mii de imbolnaviri in tot județul Sute de copii din județul Alba au fost afectați de bolile de sezon. Potrivit celor mai recente date, printre cele mai afectate categorii de pacienți au fost copiii. In perioada…

- Municipiul Fagaraș a primit, prin Hotarare de Guvern, statutul de stațiune turistica de interes local . Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, Hotararea pentru aprobarea atestarii unor localitați sau parți din localitați ca stațiuni turistice de interes local și privind modificarea art. 2 și anexei nr.…

- VIDEO REPORTAJ in satul din Alba cu trei locuitori. Cum refuza o mana de oameni sa lase sa moara locul in care s-au nascut Satul Rachiș mai numara in datele oficiale trei locuitori. Mai exact, doar trei persoane mai figureaza ca au buletin inregistrat cu adresa in localitate. In rest, toți cei care…