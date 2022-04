Stiri pe aceeasi tema

- Baieții din trupa „Scuze Noi” au venit la iUmor puși pe șotii, gata sa ii dea pe spate pe jurați cu interpretarea lor. Cei doi concurenți au purtat salopete bleumarin și bluze albe, iar pe salopete aveau scris numele trupei lor. Buzoianul Razvan și colegul sau, Filip, au urcat increzatori pe scena iUmor…

- Trupa „Scuze Noi” si-a adjudecat un loc in marea finala a celui de-al doisprezecelea sezon iUmor. Cei doi tineri i-au impresionat puternic pe Mihai Petre, juratul surpriza al editiei, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo cu numarul lor de comedie și dans contemporan. Telespectatorii i-au trimis direct in…

- Claudia Amuzica, concurenta care a venit pe scena iUmor pentru „a dezbate sensul vietii”, dupa cum chiar ea a declarat, a cucerit publicul și astfel a ocupat cel de-al treilea loc in finala sezonului 12.

- Traficul a fost deviat in zona Comisoaia, dupa ce o cisterna care transporta combustibil a ieșit in afara parții carosabile. Conform Poliției, pentru ca respectiva cisterna intra in categoria celor cu risc inflamabil, a fost solicitata intervenția ISU pentru verificare și evaluare cu privire afectarea…

- Numarul cazurilor de infectare cu Sars-Cov-2 se menține pe un trend descendent la nivelul județului. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 145 cazuri noi de infectare și 9 cazuri de reinfectare cu noul coronavirus, la pacienți cu varste cuprinse intre 8 luni și 93 de ani. In același interval de…

- HC Buzau a disputat, miercuri, primul meci de verificare din pauza competiționala de iarna. Baieții lui Pero Milosevic au intalnit-o, la Sala Sporturilor, pe CSM Vaslui, colega de eșalon, in fața careia s-au impus cu scorul de 36-32 (18-16). Pentru handbaliștii buzoieni urmeaza și un al doilea și ultim…

- „Va mulțumim pentru interes și speram sa fiți alaturi de noi in competiția . Avem colegi redutabili, dar și noi suntem increzatori in steaua noastra. este cantecul cel mai non-conformist din concurs. Textul lui Florin Dumitrescu, cu un mesaj actual și adresat tuturor (chiar și celor care nu urmaresc…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu se afla in izolare dupa ce s-a intalnit cu ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, care este infectat cu Sars-Cov-2. Marcel Ciolacu a intrat in carantina pentru o perioada de cinci zile, au declarat pentru HotNews.ro surse social-democrate. Potrivit acestora, buzoianul…