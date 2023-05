Mihail Mizințev, fost ministru adjunct al Apararii din Rusia, s-a alaturat gruparii de mercenari Wagner, relateaza SkyNews . Acesta apare in mai multe fimari imbracat in echipament de lupta marca Wagner, in timp ce viziteaza o tabara de antrenament și pozițiile rusești in orașul Bahmut din estul Ucrainei. Mizințev a fost numit de Evgheni Prigojin comandant adjunct al gruparii de mercenari. Roman Gavrilov was sacked by Putin as Deputy Commander of RosGvardiya, Russian National Guard, on Mach 17, 2022. Previously, Gavrilov was in the FSO and was a bodyguard for Yeltsin, Medvedev, & Putin.Prigozhin…