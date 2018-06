VIDEO Ratonul-păianjen ține internetul cu sufletul la gură Ratonii nu sunt cunoscuți pentru curaj, însa rețelele de socializare sunt pline de imagini și clipuri video cu un exemplar care escaladeaza turnul UBS, unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din Minnesota, relateaza The Guardian.



Ratonul a fost vazut inițial pe acoperișul unei cladiri de birouri din apropierea turnului, de unde a fost coborât în siguranța. Și, deși te-ai fi așteptat ca animalul sa fuga și sa caute adapost, acesta și-a luat inima în dinți și a trecut la turnul UBS, unul dintre cei mai mari zgârie-nori din oraș, pe care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

