- In urma cu cațiva ani romanii de la frontiera cu Ungaria treceau granita la vecini pentru cumparaturi, in ultimele luni insa, situația s-a schimbat. Vin ungurii in supermarketurile din Oradea pentru provizii. Chiar daca strabat zeci sau sute de kilometri, coșul de cumparaturi tot este mai rentabil in…

- Aproape toata luna ianuarie a anului 1942 a fost dominata de temperaturi foarte scazute cauzand probleme mari și angajaților uzinei din Bod care alimenta cu energie stația radio. In acea luna, din cauza frigului, tot Brașovul fusese paralizat, potrivit Descopera.ro .Brașovul, paralizat de frigZapada…

- Cristian Tudor Popescu vine cu o reacție dupa victoria Anei Bogdan in fața Ungariei. Romania și Ungaria s-au intalnit astazi la Oradea intr-o confruntare mult așteptata. Primul meci al zilei dintre Ana Bogdan și Dalma Galfi s-a incheiat cu victoria sportivei noastre, scor 6-1, 6-4. Celebrul gazetar…

- Romania și Ungaria se vor intalni la Oradea in play-off-ul competitiei Billie Jean King Cup (fosta FedCup). Ana Bogdan va fi cea care va deschide seria partidelor, ea intalnind-o pe Dalma Galfi.

- Capitanul nejucator al nationalei feminine de tenis a Romaniei, Horia Tecau, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta, miercuri, 9 noiembrie, la Oradea, premergatoare partidei cu Ungaria, ca nationala tricolora se va bate pentru primele locuri in Billie Jean King Cup. „Romania se bate pentru…

- Elena Gabriela Ruse a fost invinsa fara drept de apel de britanica Jodie Anna Burrage, cu 6-1, 6-3, miercuri, in prima runda a turneului ITF de la Shrewsbury (Marea Britanie). Ruse (24 ani, 98 WTA), a cincea favorita, s-a inclinat dupa 66 de minute in fata unei adversare mai slab cotate (23 ani, 128…

- Producatorul finlandez Nokian Tyres va investi 650 de milioane euro pentru a construi o fabrica de anvelope la Oradea, scrie Reuters. Compania a ieșit de pe piața rusa și vrea sa compenseze pierderile de acolo. Fabrica va produce anvelope pentru autoturisme și producția de serie ar trebui sa inceapa…

- Gabriela Ruse a fost intrecuta fara drept de apel de jucatoarea spaniola Marina Bassols Ribera, cu 6-2, 6-2, miercuri, in prima runda a turneului ITF de la Les Franqueses del Valles (Spania), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Ruse (24 ani, 96 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 29 de minute in…