- Altercații intre protestatari și polițiști, in timpul unui protest, in fața biroului președintelui ucrainean. Manifestația a inceput pașnic, iar ulterior a degenerat in violențe. Protestatarii au incercat sa patrunda in biroul lui Zelenskiy, pazit de polițiști, și au inceput sa arunce cu gaz lacrimogen.…

- Confruntari violente între polițiști și protestatari, are loc la sediul televiziunii BBC din Londra. Zeci de manifestanti furiosi au încercat sa patrunda în birourile instituției, pe care o considera responsabila pentru promovarea vaccinurilor împotriva coronavirusului, informeaza…

- Mai multe mii de persoane au protestat sambata in orasul elvetian Lucerna impotriva restrictiilor impuse ca urmare a pandemie de COVID-19, informeaza dpa. Conform informatiilor furnizate de autoritati, la proteste au participat aproximativ 5.000 de persoane. Citește și: VIDEO PROTESTE…

- Incepand din data de 1 iulie a.c., Poliția de Frontiera asigura verificarea autenticitații și valabilitații certificatelor digitale privind vaccinarea, testarea sau vindecarea, masura ce faciliteaza libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19. Citește și: Elena Lasconi va infrunta si intarzierea…

- Sute de protestatari care se opun vaccinarii si restrictiilor au fost implicati in confruntari cu fortele de ordine, luni dupa-amiaza, in centrul Londrei, conform publicatiei The Evening Standard, potrivit Mediafax. Violentele au avut loc in fata Parlamentului britanic, in zona Westminster…

- Francezii au protestat impotriva vaccinarii si a certificatelor COVID la Paris, Strasbourg, Lille si la Montpellier. Protestatarii au scandat „Libertate!” si a purtat semne care denuntau o „dictatura medicala” a presedintelui Macron Mii de oameni au marsaluit sambata in Franta pentru a protesta…

- Indigeni din Brazilia si politisti s-au infruntat marti cu sageti si gaze lacrimogene in altercatii in apropierea Parlamentului din Brasilia, care au facut mai multi raniti, noteaza AFP. Serviciul de presa al Camerei Deputatilor a indicat ca aproximativ 500 de manifestanti au "incercat sa invadeze"…

- Protestatarii anti-blocare s-au ciocnit luni cu poliția in centrul Londrei, in timp ce guvernul urmeaza sa faca un anunț cu privire la continuarea restricțiilor in Regatul Unit. Manifestanții au putut fi vazuți certandu-se cu ofițerii de poliție in Piața Parlamentului. Premierul britanic Boris Johnson…