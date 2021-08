Stiri pe aceeasi tema

- Zidul va avea 295 de kilometri și va fi completat de sarma ghimpata si santuri, pentru a-i impiedica pe afgani sa patrunda in țara.Masura a fost luata dupa ce duminca, capitala Afganistanului, Kabul a fost asaltata de talibani, fiind ultimul oraș important care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale…

- Talibanii încearca sa opreasca exodul de afgani care încearca sa paraseasca în ultimul moment țara prin intermediul evacuarilor aeriene organizate la aeroportul din Kabul, dând asigurari ca viața „revine la normalitate” și distribuind imagini cu luptatorii islamiști…

- Mai multe imagini de inalta rezolutie realizate din satelit, publicate pe contul de Twitter al companiei americane de tehnologie spatiala Maxar Technologie, arata scenele dramatice de pe aeroportul international din Kabul, unde mii de afgani spera sa fie evacuați din Afganistanul controlat de talibani,…

- Prime Minister Florin Citu said that there are still 35 Romanians in Afghanistan and that the authorities will send a plane to repatriate them. "There are still 35 Romanian nationals in that area. I suggested Mr. President that we should send a plane to bring them home. We are currently working…

- Luptatorii talibani au ajuns duminica, 15 august, la periferia capitalei afgane, in timp ce muncitorii panicați au fugit din birourile guvernamentale, iar mai multe elicoptere au aterizat la ambasada SUA din Kabul pentru evacuarea personalului, a relatat agenția Associated Press . Talibanii au capturat…

- EU border agency Frontex said on Thursday the number of migrants illegally entering the European Union by crossing the Western Balkans has almost doubled in 2021, with the majority coming from Syria and Afghanistan, according to Reuters. Frontex said in a statement that 22,600 migrants were detected…

- „Ai grija ce-ti doresti, ca s-ar putea sa ti se intample”, spune o pilda romaneasca. Ea se aplica perfect situatiei Rusiei in cazul Afganistanului, mai ales acum, dupa retragerea americana si a NATO, scrie analistul geopolitic Iulian Chifu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Arad border police from Nadlac I and Nadlac II Checkpoints caught 17 migrants from Afghanistan and Syria, who tried to cross the border illegally to Hungary, hiding in two trucks. Six migrants were found in the Nadlac I Border Checkpoint, in a truck driven by a Romanian that was transporting beer…