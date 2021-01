VIDEO Proteste la Washington: Partizanii lui Trump au luat cu asalt Congresul SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna…

- Liderul grupului de extrema dreapta din SUA Proud Boys a fost eliberat marti din închisoare, la o zi dupa ce a fost arestat si cu o zi înainte de manifestatia pe care sustinatorii presedintelui Donald Trump vor sa o organizeze în capitala SUA pentru a protesta împotriva rezultatelor…

- Mai multe proteste violente au avut loc in Washington dupa ce anunțul ca Donald Trump a pierdut cursa in fața lui Joe Biden a fost facut. Haosul a izbucnit in Washingtotn DC, SUA, simbata seara. La doar citeva ore dupa incheierea a doua marșuri pro-Trump, doua grupuri formate din cei de la Proud Boys…

- In mai multe orașe din SUA au loc acțiuni de protest impotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie. Susținatorii actualului președinte al SUA, Donald Trump, susțin ca in procesul electoral au existat mai multe nereguli și acuza organizatorii alegerilor de numeroase fraude. Intre…

- In mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au izbucnit acțiuni de protest dupa alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Potrivit ultimelor date, invingatorul cursei este democratul Joe Biden, insa rezultatele sunt contestate de Donald Trump, acuzand de mai multe nereguli. Echipa de…

- Circa zece proteste impotriva presedintelui Donald Trump au fost convocate pentru miercuri la New York, unde politia este prezenta in centrul Manhattan-ului, transmite agentia EFE.Grupuri de stanga conduse de cei care au dirijat de asemenea mobilizarile antirasiste si impotriva violentei politiei…

- Mai mulți protestatari a ieșit pe strazile din Washington, in timpul numararii voturilor la alegerile prezidențiale din SUA. Alegatorii din toate statele americane si-au exprimat votul, alegand intre președintele actual Donald Trump și rivalul sau democrat, fostul vicepreședinte Joe Biden.…

- CHIȘINAU, 4 nov – Sputnik. Un grup de protestatari a ieșit marți pe strazile din Washington, in timpul numararii voturilor la alegerile prezidențiale din SUA. Alegatorii din toate statele americane si-au exprimat votul, alegand intre președintele actual Donald Trump și rivalul sau democrat,…